CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Нідерландів – Амстердамі – вперше за шість років замерзли канали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Амстердамі вперше за шість років замерзли канали, – ФОТО
Люди катаються по них на ковзанах
Фото: twitter.com/BaderFQ
Голландці користуються нагодою і катаються по каналах на ковзанах, повідомляє The Guardian.
Фото: epa.eu
Фото: afp.com
Фото: ap.org
Фото: afp.com
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Фото: epa.eu
Журнал The Economist у лютому писав, що все менше голландців стають на ковзани, адже глобальне потепління призвело до зменшення кількості холодних днів. Так, у 2014 році вперше за історію спостережень не виявилося жодного дня, коли середня температура була нижче нуля. Крім того, вже понад 20 років не проводиться Elfstedentocht – 200-кілометровий ковзанярський марафон по Фрісландії.
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