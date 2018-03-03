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В Амстердамі вперше за шість років замерзли канали, – ФОТО

Люди катаються по них на ковзанах
У столиці Нідерландів – Амстердамі – вперше за шість років замерзли канали.
В Амстердамі вперше за шість років замерзли канали, – ФОТО Фото: twitter.com/BaderFQ

Голландці користуються нагодою і катаються по каналах на ковзанах, повідомляє The Guardian.


Фото: epa.eu


Фото: afp.com


Фото: ap.org


Фото: afp.com


Фото: ap.org


Фото: ap.org


Фото: epa.eu

Журнал The Economist у лютому писав, що все менше голландців стають на ковзани, адже глобальне потепління призвело до зменшення кількості холодних днів. Так, у 2014 році вперше за історію спостережень не виявилося жодного дня, коли середня температура була нижче нуля. Крім того, вже понад 20 років не проводиться Elfstedentocht – 200-кілометровий ковзанярський марафон по Фрісландії.

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03 03 2018 22:00
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