В Амстердамі вперше за шість років замерзли канали, – ФОТО

Люди катаються по них на ковзанах

У столиці Нідерландів – Амстердамі – вперше за шість років замерзли канали.

Голландці користуються нагодою і катаються по каналах на ковзанах, повідомляє The Guardian.



Фото: epa.eu



Фото: afp.com



Фото: ap.org



Фото: afp.com



Фото: ap.org



Фото: ap.org



Фото: epa.eu

Журнал The Economist у лютому писав, що все менше голландців стають на ковзани, адже глобальне потепління призвело до зменшення кількості холодних днів. Так, у 2014 році вперше за історію спостережень не виявилося жодного дня, коли середня температура була нижче нуля. Крім того, вже понад 20 років не проводиться Elfstedentocht – 200-кілометровий ковзанярський марафон по Фрісландії.