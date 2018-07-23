В АНБ США створили спецвідділ боротьби з кібератаками з Росії

Створення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року

Агентство національної безпеки США створило робочу групу з протидії російським загрозам у кіберпросторі.

Cтворення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року, повідомив директор АНБ генерал Пол Накасоне на щорічному безпековому форумі в Аспені, інформує Deutsche Welle.

Раніше про намір американських спецслужб співпрацювати з кібернетичним командуванням США в питаннях протидії загрозам з боку Росії протягом проміжних виборів у США писала газета The Washington Post.