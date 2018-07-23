ПОЛІТИКА НОВИНИАгентство національної безпеки США створило робочу групу з протидії російським загрозам у кіберпросторі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В АНБ США створили спецвідділ боротьби з кібератаками з Росії
Створення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року
Фото: afp.com
Cтворення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року, повідомив директор АНБ генерал Пол Накасоне на щорічному безпековому форумі в Аспені, інформує Deutsche Welle.
Раніше про намір американських спецслужб співпрацювати з кібернетичним командуванням США в питаннях протидії загрозам з боку Росії протягом проміжних виборів у США писала газета The Washington Post.
Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект "Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки".
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23 07 2018 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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