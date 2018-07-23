Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В АНБ США створили спецвідділ боротьби з кібератаками з Росії

Створення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року
Агентство національної безпеки США створило робочу групу з протидії російським загрозам у кіберпросторі.
В АНБ США створили спецвідділ боротьби з кібератаками з Росії Фото: afp.com

Cтворення цієї групи узгоджується з діяльністю американської розвідки з 2016 року, повідомив директор АНБ генерал Пол Накасоне на щорічному безпековому форумі в Аспені, інформує Deutsche Welle.

Раніше про намір американських спецслужб співпрацювати з кібернетичним командуванням США в питаннях протидії загрозам з боку Росії протягом проміжних виборів у США писала газета The Washington Post.

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект "Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2018 09:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.