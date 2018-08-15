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В анексованому Криму більше не обслуговуються Visa та Mastercard

Visa і MasterCard припинили обслуговувати клієнтів банків в Криму, після того, як США ввели санкції відносно Росії за анексію українського Криму навесні 2014 року
Останній в окупованому Криму банк, який випускав карти міжнародних платіжних систем, - "Генбанк" - оголосив про припинення обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard.
В анексованому Криму більше не обслуговуються Visa та Mastercard Фото: androidheadlines.com

Як заявили в "Генбанку", рішення про припинення операцій по Visa і MasterCard було прийнято в зв'язку з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків, повідомляє BBC.

Їх замінять картами "Мир" Національної системи платіжних карт російського Центробанку.

"Генбанк перейшов на карти "Мир" з січня. Перевипуск йде з січня, клієнтам банку кілька разів розсилалися повідомлення з запрошеннями щодо отримання карти. Це вже останнє попередження для тих клієнтів, хто не встиг звернутися з тих чи інших причин", - сказав фахівець колл-центру "Генбанку".

Скільки карт вже перевипущено - поки невідомо.

До 2017 року крім "Генбанку" карти міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard випускав ще тільки банк "Рубльов", але в червні цього року ЦБ відкликав у нього ліцензію.

Як пише ВВС, Visa і MasterCard припинили обслуговувати клієнтів банків в Криму, після того, як США ввели санкції відносно Росії за анексію українського Криму навесні 2014 року. У зв'язку з цим клієнти кримських банків не могли користуватися картками за межами Криму, а власники карт російських банків не могли знімати гроші на півострові.

1 квітня 2015 року в Росії і на території півострова запрацювала національна система платіжних карт, що мала на увазі створення внутрішньоросійської системи обробки платежів пластикових карт. І міжнародні системи, що бажали працювати в Росії, повинні були обробляти платежі всередині Росії, в той час як раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі за її межами.

Це і дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa і MasterCard, які були випущені російськими банками, відзначає видання. Однак в грудні цього ж року "Генбанк" і сам потрапив під американські санкції, тому власники карток "Мир" не зможуть нею скористатися за межами території окупованих Криму та РФ, стверджує видання.

Нагадаємо, що сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.

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15 08 2018 17:40
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