В анексованому Криму більше не обслуговуються Visa та Mastercard

Visa і MasterCard припинили обслуговувати клієнтів банків в Криму, після того, як США ввели санкції відносно Росії за анексію українського Криму навесні 2014 року

Останній в окупованому Криму банк, який випускав карти міжнародних платіжних систем, - "Генбанк" - оголосив про припинення обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard.

Як заявили в "Генбанку", рішення про припинення операцій по Visa і MasterCard було прийнято в зв'язку з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків, повідомляє BBC.

Їх замінять картами "Мир" Національної системи платіжних карт російського Центробанку.

"Генбанк перейшов на карти "Мир" з січня. Перевипуск йде з січня, клієнтам банку кілька разів розсилалися повідомлення з запрошеннями щодо отримання карти. Це вже останнє попередження для тих клієнтів, хто не встиг звернутися з тих чи інших причин", - сказав фахівець колл-центру "Генбанку".

Скільки карт вже перевипущено - поки невідомо.

До 2017 року крім "Генбанку" карти міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard випускав ще тільки банк "Рубльов", але в червні цього року ЦБ відкликав у нього ліцензію.

Як пише ВВС, Visa і MasterCard припинили обслуговувати клієнтів банків в Криму, після того, як США ввели санкції відносно Росії за анексію українського Криму навесні 2014 року. У зв'язку з цим клієнти кримських банків не могли користуватися картками за межами Криму, а власники карт російських банків не могли знімати гроші на півострові.

1 квітня 2015 року в Росії і на території півострова запрацювала національна система платіжних карт, що мала на увазі створення внутрішньоросійської системи обробки платежів пластикових карт. І міжнародні системи, що бажали працювати в Росії, повинні були обробляти платежі всередині Росії, в той час як раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі за її межами.

Це і дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa і MasterCard, які були випущені російськими банками, відзначає видання. Однак в грудні цього ж року "Генбанк" і сам потрапив під американські санкції, тому власники карток "Мир" не зможуть нею скористатися за межами території окупованих Криму та РФ, стверджує видання.