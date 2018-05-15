В анексованому Криму бойові дельфіни українських ВМС померли від голоду
Вимуштрувані ВМС у Севастополі дельфіни контактували зі своїми тренерами через спеціальні свистки. Росіяни під час захоплення півострова отримали ці свистки і все інше спеціальне майно відповідної військової частини, але дресировані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, а й приймати їжу і через якийсь час загинули від голоду. Про це повідомив постійний представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, інформує "Обозреватель".
"Дуже сумно, що дуже багато українських військових, які 2014 року дислокувалися в Криму, поставилися до питання присяги і вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни", - підкреслив постпред Президента.
Він також розповів про те, що станом на 2018 рік Військово-морські сили ЗСУ не практикують використання морських ссавців і не проводять жодної науково-дослідної роботи.
"Військові частини, які займалися цим, вийшли з окупованого Криму без майна і тварин", - уточнив Бабін.
Нагадаємо, що у жовтні 2012 року було оголошено, що ВМС України відновлює роботу Севастопольської бази з підготовки бойових дельфінів. Основним завданням останніх тренувань ставилося виявлення предмета під водою.
26 березня 2014 ВМФ Росії після анексії Криму оголосив, що візьме на службу кримських бойових дельфінів.
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