В анексованому Криму ФСБ обшукує будинок кримських татар
За інформацією "Крим. Реалії", у будинку живе кримський татарин Енвер та його дружина Сейране. У будинку є дорослі діти.
Обшук почався близько 6 ранку.
Російське агентство ТАСС повідомило, що силовики обшукують двох учасників добровольчого кримськотатарського збройного формування "Батальйон імені Номана Челебіджіхана".
У так званому ФСБ зазначили, що обшук проводять у межах кримінальної справи за статтею участі у зброному формуванні, яке не передбачає закон і діє в цілях, що суперечать інтересам Росії. Кримінальний кодекс Росії, яка анексувала Крим, передбачає від 8 до 15 років покарання за цією статтею
Нагадаємо, 11 січня в анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до трьох кримських татар.
У грудні силовики ФСБ прийшли з обшуками до кримського татарина Алі Османова. Шукали зброю та вибухівку.
На території українського Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світовою спільнотою так званий "референдум" про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про "включення Криму до складу РФ". Відтак Росія анексувала українську територію.
Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому "референдумі" та запровадили санкції проти Росії.
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