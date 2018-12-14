В анексованому Криму обшукали будинок кримського татарина

В анексованому Сімферополі обшукали будинок кримського татарина, мусульманина Алі Османова.

Близько 7:40 ранку стало відомо, що силовики поїхали — Алі Османова не затримали повідомили активісти громадській організації "Кримська солідарність".

На момент обшуку в будинку була вагітна дружина татарина, двоє дітей та його батьки. Обшукали будинок татарина за адресою вулиця Петровська Балка 102.

За словами активістів, Алі їздив на судові засідання щодо кримських татар у Ростов і займався організацією передач у СІЗО. Раніше чоловік також працював інкасатором.

Також, у анексованому Сімферополі суд заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.