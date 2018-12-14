CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Сімферополі обшукали будинок кримського татарина, мусульманина Алі Османова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В анексованому Криму обшукали будинок кримського татарина
Османова не затримали
Фото: соцмережі
Близько 7:40 ранку стало відомо, що силовики поїхали — Алі Османова не затримали повідомили активісти громадській організації "Кримська солідарність".
На момент обшуку в будинку була вагітна дружина татарина, двоє дітей та його батьки. Обшукали будинок татарина за адресою вулиця Петровська Балка 102.
За словами активістів, Алі їздив на судові засідання щодо кримських татар у Ростов і займався організацією передач у СІЗО. Раніше чоловік також працював інкасатором.
Також, у анексованому Сімферополі суд заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.
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14 12 2018 08:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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