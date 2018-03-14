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В анексованому Криму політв'язню Балуху на два місяці зменшили вирок

Українець заявив, що працівники СІЗО не давали йому їсти сьогодні протягом цілого дня
Незаконний "Верховний суд" в анексованому Криму розгялув апеляцію на попередній вирок Роздольненського "суду" та зменшив українському політв'язню Володимиру Балуху термін ув'язнення до 3 років та 5 місяців.
В анексованому Криму політв Фото: facebook.com/crimeahrg

Суддя Тимур Слезко змінив вирок Роздольненського суду, виключивши з нього частину, пов’язану із закупівлею боєприпасів, повідомляє "Громадське". 

Рішення так званого суду сторона захисту теж буде оскаржувати - вже готують касацію, повідомила адвокатка Балуха Ольга Дінзе. 

"Ми, відповідно, не згодні із таким рішенням. І як тільки ми отримаємо на руки вирок, що вступив у законну силу, цю апеляційну постанову ми оскаржуватимемо у касаційну інстанцію. Більше того, у нас у Балуха вже підійшов термін умовно-дострокового звільнення. Тож ми, в принципі, можемо вже подавати на умовно-дострокове, що ми і зробимо після отримання рішень, засвідчених належним чином", - зазначила вона.

Коли і до якої саме колонії поселення етапують Володимира Балуха, поки невідомо. Як повідомляє кореспондент Громадського, Володимир заявив, що працівники СІЗО не давали йому їсти сьогодні протягом цілого дня. Сам активіст зізнався - не виключає, що оголосить голодування на знак протесту проти нелюдських умов утримання.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
 
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14 03 2018 17:21
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