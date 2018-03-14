В анексованому Криму політв'язню Балуху на два місяці зменшили вирок

Незаконний "Верховний суд" в анексованому Криму розгялув апеляцію на попередній вирок Роздольненського "суду" та зменшив українському політв'язню Володимиру Балуху термін ув'язнення до 3 років та 5 місяців.

Суддя Тимур Слезко змінив вирок Роздольненського суду, виключивши з нього частину, пов’язану із закупівлею боєприпасів, повідомляє "Громадське".

Рішення так званого суду сторона захисту теж буде оскаржувати - вже готують касацію, повідомила адвокатка Балуха Ольга Дінзе.

"Ми, відповідно, не згодні із таким рішенням. І як тільки ми отримаємо на руки вирок, що вступив у законну силу, цю апеляційну постанову ми оскаржуватимемо у касаційну інстанцію. Більше того, у нас у Балуха вже підійшов термін умовно-дострокового звільнення. Тож ми, в принципі, можемо вже подавати на умовно-дострокове, що ми і зробимо після отримання рішень, засвідчених належним чином", - зазначила вона.

Коли і до якої саме колонії поселення етапують Володимира Балуха, поки невідомо. Як повідомляє кореспондент Громадського, Володимир заявив, що працівники СІЗО не давали йому їсти сьогодні протягом цілого дня. Сам активіст зізнався - не виключає, що оголосить голодування на знак протесту проти нелюдських умов утримання.