В анексованому Криму політв'язню Балуху на два місяці зменшили вирок
Суддя Тимур Слезко змінив вирок Роздольненського суду, виключивши з нього частину, пов’язану із закупівлею боєприпасів, повідомляє "Громадське".
Рішення так званого суду сторона захисту теж буде оскаржувати - вже готують касацію, повідомила адвокатка Балуха Ольга Дінзе.
"Ми, відповідно, не згодні із таким рішенням. І як тільки ми отримаємо на руки вирок, що вступив у законну силу, цю апеляційну постанову ми оскаржуватимемо у касаційну інстанцію. Більше того, у нас у Балуха вже підійшов термін умовно-дострокового звільнення. Тож ми, в принципі, можемо вже подавати на умовно-дострокове, що ми і зробимо після отримання рішень, засвідчених належним чином", - зазначила вона.
Коли і до якої саме колонії поселення етапують Володимира Балуха, поки невідомо. Як повідомляє кореспондент Громадського, Володимир заявив, що працівники СІЗО не давали йому їсти сьогодні протягом цілого дня. Сам активіст зізнався - не виключає, що оголосить голодування на знак протесту проти нелюдських умов утримання.
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