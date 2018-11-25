В анексованому Криму порушили першу справу про "недонесення"

У анексованому Росією Криму порушено першу кримінальну справу за статтею про неінформування, що з'явилася в рамках так званого "пакета Яровий"

Мова йде про справу проти кримського татарина, порушену "за неінформування щодо брата своєї дружини, який нібито перебуває і воює в Сирії", повідомив адвокат Еміль Курбедінов на засіданні правозахисної організації "Кримська солідарність", інформує "Нова газета".

"У обвинуваченого кілька разів проводили обшук, його допитували, справу порушило ФСБ зовсім недавно, ми ще не знаємо яка доказова база у справі", - пояснив адвокат.

Захист подав низку клопотань про перевірку дійсності листування, яка лягла в основу звинувачення, проте всі вони були відхилені слідством. Очікується, що справа надійде до суду до весни 2019 року.

"Це дуже погана тенденція, що така "пробна куля" з'явилася в Криму. Тобто людину змушують бути донощиком про все, що бачить. Якщо в тебе є підозра щодо сусіда або навіть родича, ти повинен побігти в ФСБ і розповісти, інакше - кримінальна стаття", - вважає Курбедінов.

Стаття 205.6 "Неповідомлення про злочин" передбачає відповідальність за неповідомлення про злочин терористичної спрямованості і передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до року. Вона з'явилася в Кримінальному кодексі РФ влітку 2016 року в рамках "пакета Ярової" - набору антитерористичних законів, запропонованих депутатом Держдуми Іриною Яровой.

Нагадаємо, 30 жовтня в анексованому Криму кримського татарина Дилявера Гафарова затримали після обшуків. Гафарова затримали за підозрою ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу РФ (участь у збройному формуванні). Кримського татарина Гафарова взяли під варту до 25 грудня.