В анексованому Криму проходять обшуки
У Бахчисараї проходять обшуки у будинку активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, - повідомляє "Кримська солідарність".
Також проходять обшуки у будинку Едема Смаїлова у селі Долинне Бахчисарайського району. Силовики не пропускають у будинок дружину Смаїлова. На час обшуків у будинку перебувають троє дітей.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прогнозує завершення найближчим часом розробки проекту змін до Конституції про статус Криму, який передбачає, зокрема, створення місцевого представницького органу – Кримської Ради.
Президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод заявив, що міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.
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