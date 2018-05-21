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В анексованому Криму проходять обшуки

Російські силовики проводять обшуки в активістів "Кримської солідарності"
В анексованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання "Кримська солідарність".
В анексованому Криму проходять обшуки Фото:ukrinform.ua

У Бахчисараї проходять обшуки у будинку активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, - повідомляє "Кримська солідарність". 

Також проходять обшуки у будинку Едема Смаїлова у селі Долинне Бахчисарайського району. Силовики не пропускають у будинок дружину Смаїлова. На час обшуків у будинку перебувають троє дітей.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прогнозує завершення найближчим часом розробки проекту змін до Конституції про статус Криму, який передбачає, зокрема, створення місцевого представницького органу – Кримської Ради.

Президент Конгресу українців Канади (КУК) Павло Грод заявив, що міжнародна спільнота має недостатньо активну позицію щодо обстоювання прав кримських татар.

 

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21 05 2018 09:27
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