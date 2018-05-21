В анексованому Криму проходять обшуки

В анексованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання "Кримська солідарність".

У Бахчисараї проходять обшуки у будинку активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, - повідомляє "Кримська солідарність".

Також проходять обшуки у будинку Едема Смаїлова у селі Долинне Бахчисарайського району. Силовики не пропускають у будинок дружину Смаїлова. На час обшуків у будинку перебувають троє дітей.