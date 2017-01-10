В анексованому Криму розпочався новий призов до армії Російської Федерації

В анексованому Криму з 1 жовтня 2017 року окупаційна влада розпочинає осінню призовну кампанію в Севастополі, за підсумками якої 400 жителів міста служитимуть в армії Росії.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

На сайті "уряду" Севастополя 27 вересня повідомили, що про це було оголошено на розширеному засіданні призовної комісії під головуванням "заступника губернатора" Севастополя Юрія Кривова.

При цьому з 400 призовників понад 100 осіб пройдуть службу за межами Криму.

"Наші призовники будуть спрямовані в військові підрозділи Севастополя, Криму, Краснодарського краю, Ростовської і Московської областей і в інші суб'єкти", – заявив російський військовий комісар Севастополя Олексій Астахов.

Кримська правозахисна група пояснила, що призов кримчан, зокрема жителів Севастополя, в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.

"Проведення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призванихгромадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції", – наголосили в КПГ.

Також група просить жителів Криму надсилати на електронну пошту crimeahrg@gmail.com матеріали, що підтверджують військовий призов в Криму (повістки, фото- і відеоматеріали).

"Ці матеріали, при дотриманні конфіденційності, допоможуть в роботі з припинення призову на території півострова", – вважають в організації.

Нагадаємо, в липні в Севастополі для служби в російській армії призвали 400 осіб.