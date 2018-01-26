В Криму з обшуками прийшли до кримських татар
За даними громадського об'єднання "Кримська солідарність", обох чоловіків доправили в місцеві райвідділи російської поліції, повідомляє "Крим.Реалії".
За словами активіста Сервера Мустафаєва, обшуки відбулися в зв'язку з публікаціями в соцмережах.
"Зі слів родичів, які перебували в будинку під час проведення оперативних заходів, силовики сказали, що нібито діють на підставі постанови, в якому зазначено, що до цих людей прийшли в зв'язку з публікаціями в соцмережах. Про які саме соцмережах і публікаціях йдеться, поки не відомо", - розповів Мустафаєв.
Як повідомила правозахисниця Лутфіє Зудіева, Енвера Кроша з райвідділу поліції доставили в підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд. У нього вилучили телефон, планшет і ноутбук.
За її словами, відразу після того, як Кроша відвезли, російські силовики припинили операцію і зняли оточення.
Енвера Кроша звинуватили за ч. 1 ст. 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Суд заарештував його на 10 діб.
Другому затриманому Ебазеру Іслямову, пред'явили звинувачення за тією ж статтею. Йому присудили штраф у розмірі 2 тисяч рублів.
Під час розгляду його справи до будівлі районного суду, куди чоловіка доставили з райвідділу поліції, викликали "швидку".
Пізніше суд за клопотанням захисту затриманого долучив до справи результати магнітно-резонансної томографії (МРТ) його головного мозку.
За інформацією кримського адвоката Еміля Курбедінова, Енвер Крош вже мав досвід спілкування з силовиками в грудні 2015 року та зазнав тортур.
Нагадаємо, одразу два обшуки у кримських татар провели російські силовики вранці 23 січня. Під час затримання силовики побили кримського татарина Ісмаїла Рамазанова.
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