В Криму з обшуками прийшли до кримських татар

Вранці 25 січня, в анексованому Криму підконтрольні російській владі силовики провели обшуки в будинках мешканця Джанкоя Енвера Кроша та жителя села Розливи Нижньогірського району півострова Ебазера Іслямова.

За даними громадського об'єднання "Кримська солідарність", обох чоловіків доправили в місцеві райвідділи російської поліції, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами активіста Сервера Мустафаєва, обшуки відбулися в зв'язку з публікаціями в соцмережах.

"Зі слів родичів, які перебували в будинку під час проведення оперативних заходів, силовики сказали, що нібито діють на підставі постанови, в якому зазначено, що до цих людей прийшли в зв'язку з публікаціями в соцмережах. Про які саме соцмережах і публікаціях йдеться, поки не відомо", - розповів Мустафаєв.

Як повідомила правозахисниця Лутфіє Зудіева, Енвера Кроша з райвідділу поліції доставили в підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд. У нього вилучили телефон, планшет і ноутбук.

За її словами, відразу після того, як Кроша відвезли, російські силовики припинили операцію і зняли оточення.

Енвера Кроша звинуватили за ч. 1 ст. 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Суд заарештував його на 10 діб.

Другому затриманому Ебазеру Іслямову, пред'явили звинувачення за тією ж статтею. Йому присудили штраф у розмірі 2 тисяч рублів.

Під час розгляду його справи до будівлі районного суду, куди чоловіка доставили з райвідділу поліції, викликали "швидку".

Пізніше суд за клопотанням захисту затриманого долучив до справи результати магнітно-резонансної томографії (МРТ) його головного мозку.

За інформацією кримського адвоката Еміля Курбедінова, Енвер Крош вже мав досвід спілкування з силовиками в грудні 2015 року та зазнав тортур.

Нагадаємо, одразу два обшуки у кримських татар провели російські силовики вранці 23 січня. Під час затримання силовики побили кримського татарина Ісмаїла Рамазанова.