CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлаву "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби
Керівника управління ФАС по Криму знайшли мертвим
Фото: РИА Новости
"Він знайдений мертвим у себе вдома", - повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, інформує російське агентство "РИА Новости".
Інших подробиць не повідомляється.
Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним.
Нагадаємо, в анексованому Криму окупаційна влада проводить обшуки в активістів у декількох населених пунктах.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 11 2017 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles