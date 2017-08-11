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В Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби

Керівника управління ФАС по Криму знайшли мертвим
Главу "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.
В Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби Фото: РИА Новости

"Він знайдений мертвим у себе вдома", - повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, інформує російське агентство "РИА Новости".

Інших подробиць не повідомляється.

Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним. 

Нагадаємо, в анексованому Криму окупаційна влада проводить обшуки в активістів у декількох населених пунктах.

 
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08 11 2017 10:16
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