В Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби

Главу "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.

"Він знайдений мертвим у себе вдома", - повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, інформує російське агентство "РИА Новости".

Інших подробиць не повідомляється.

Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним.

Нагадаємо, в анексованому Криму окупаційна влада проводить обшуки в активістів у декількох населених пунктах.