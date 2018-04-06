В анексованому Криму знесли недобудовану мечеть, - ВІДЕО

За словами активістів, її будували на гроші громади

У Сімферопольському районі зруйнували недобудовану мечеть Ар-Рахман.

"За інформацією активістів "поляни протесту Стрілецька", в перших числах червня 2018 року в Сімферопольському районі представники фірми "Акура" зруйнували спецтехнікою будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман", - повідомляє "Кримська правозахисна група".

За словами адвоката Маммета Мамбетова, фірма "Акура" не надала громаді мікрорайону рішення суду на знесення споруди.

У "Кримській правозахисній групі" розповідають, що раніше на місці "галявини протесту" "Стрілецька", де в приватних будинках живуть люди, готуються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою "Кримська роза".

Одного з активістів "поляни протесту" Фазіла Ібраїмова затримали 15 лютого 2018 року в Сімферополі, проти нього порушили дві кримінальні справи.

Його утримують в СІЗО Сімферополя.