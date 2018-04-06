В анексованому Криму знесли недобудовану мечеть, - ВІДЕО
"За інформацією активістів "поляни протесту Стрілецька", в перших числах червня 2018 року в Сімферопольському районі представники фірми "Акура" зруйнували спецтехнікою будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман", - повідомляє "Кримська правозахисна група".
За словами адвоката Маммета Мамбетова, фірма "Акура" не надала громаді мікрорайону рішення суду на знесення споруди.
У "Кримській правозахисній групі" розповідають, що раніше на місці "галявини протесту" "Стрілецька", де в приватних будинках живуть люди, готуються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою "Кримська роза".
Одного з активістів "поляни протесту" Фазіла Ібраїмова затримали 15 лютого 2018 року в Сімферополі, проти нього порушили дві кримінальні справи.
Його утримують в СІЗО Сімферополя.
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