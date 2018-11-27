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Російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків, - ОНОВЛЕНО

Головуючий "суддя" - Андрій Долгополов
У так званому Київському районному суді Сімферополя почалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила.
Російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків, - ОНОВЛЕНО Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Головуючи "суддя" - Андрій Долгополов, українця захищає адвокат Айдер Азаматов, повідомляє Hromadske.

Очікується, що після судового засідання для українця Будзила буде пред'явлено звинувачення.

За інформацією журналіста, у вівторок 27 листопада "судді" Віктор Можелянскій, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов обиратмуть запобіжний захід для 12 українських моряків. Запобіжні заходи щодо інших — суд розгляне 28 листопада.

Київський районний суд Сімферополя ухвалив рішення про запобіжний захід для першого з затриманих українських моряків.

Члени екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза взяли під варту на два місяці - до 25 січня 2019 року. Всього сьогодні суд розгляне справи 12 українських військовослужбовців, затриманих російськими прикордонниками за незаконний перетин держкордону Росії

Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

Оновлення: Окупаційний суд Сімферополя обрав запобіжний захід ще для двох захоплених українських моряків Юрія Будзила та Андрія Оприска, повідомляє LIFE SHOT і журналіст Антон Наумлюк.

Згідно з повідомленнями, старшого матроса катера Нікополь Андрія Оприска і моряка Юрія Будзила заарештували на два місяці. 

Крім того, як повідомляє російська сторона, троє українських військових отримали поранення під час штурму росіян і знаходяться у лікарні. В Україні стверджують, що було поранено 6 військовослужбовців.

Росіяни закидають українцям порушення кордону. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і немагає негайно відпустити.

Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.

У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.

Додамо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.

 
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27 11 2018 16:35
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