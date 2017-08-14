У Сімферополі затримали учасників пікету на підтримку Караметова
Двох з них затримали, - повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.
"Старики в Криму почали виходити на поодинокі пікети на підтримку Сервера Караметова", — написав він.
На відео, яке адвокат розмістив на своїй сторінці чоловіки тримають в руках плакати: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти".
Нагадаємо, у вівторок 8 серпня силовики в анексованому Криму затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який улаштував одиночну акцію протесту біля так званого Верховного суду Криму.
Чоловік вимагав під будівлею суду, де проходить засідання у справі Ахмета Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат з написом: "Путін, наші діти не терористи! Досить звинувачувати кримських татар".
10 серпня суд в окупованому Криму присудив Караметову 10 діб арешту. Також повідомлялося, що суд анексованого Сімферополя визнав винним Караметова і засудив його до штрафу у 10 тисяч рублів.
11 серпня 2017 року Верховному Суді відбувся розгляд апеляційної скарги Караметова. Рішення колишньої судової інстанції залишили в силі.
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