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У Сімферополі затримали учасників пікету на підтримку Караметова

В Криму почали виходити на поодинокі пікети на підтримку Сервера Караметова
У Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова.
У Сімферополі затримали учасників пікету на підтримку Караметова Фото: hromadske.ua

Двох з них затримали, - повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

"Старики в Криму почали виходити на поодинокі пікети на підтримку Сервера Караметова", — написав він.

На відео, яке адвокат розмістив на своїй сторінці чоловіки тримають в руках плакати: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти".

Нагадаємо, у вівторок 8 серпня силовики в анексованому Криму затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який улаштував одиночну акцію протесту біля так званого Верховного суду Криму.

Чоловік вимагав під будівлею суду, де проходить засідання у справі Ахмета Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат з написом: "Путін, наші діти  не терористи! Досить звинувачувати кримських татар".

10 серпня суд в окупованому Криму присудив Караметову 10 діб арешту. Також повідомлялося, що суд анексованого Сімферополя визнав винним Караметова і засудив його до штрафу у 10 тисяч рублів.

11 серпня 2017 року Верховному Суді відбувся розгляд апеляційної скарги Караметова. Рішення колишньої судової інстанції залишили в силі.

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14 08 2017 10:35
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