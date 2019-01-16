НОВИНИЗахисник англійського "Тоттенхема" Серж Орьє став учасником інциденту незадовго до матчу своєї команди з "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Англії заарештували футболіста за підозрою в домашньому насильстві
Його відпустили без пред'явлення звинувачення
Фото: Football.ua
Івуарієць був заарештований на минулих вихідних за підозрою в домашньому насильстві щодо своєї дівчини Хенче Войгт. Деталі інциденту невідомі.
Орьє провів кілька годин у поліцейському відділку. Пізніше його відпустили без пред'явлення звинувачення, повідомляє The Independent.
"Тоттенхем" в курсі події, але в клубі відмовляються від коментарів.
Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 і Пхьончхана-2018, а також чотириразова чемпіонка світу в командних естафетах з шорт-треку Сім Сок Хі звинуватила свого тренера Чо Чже Бома в систематичних зґвалтуваннях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 01 2019 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"