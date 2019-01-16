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В Англії заарештували футболіста за підозрою в домашньому насильстві

Його відпустили без пред'явлення звинувачення
Захисник англійського "Тоттенхема" Серж Орьє став учасником інциденту незадовго до матчу своєї команди з "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії.
В Англії заарештували футболіста за підозрою в домашньому насильстві Фото: Football.ua

Івуарієць був заарештований на минулих вихідних за підозрою в домашньому насильстві щодо своєї дівчини Хенче Войгт. Деталі інциденту невідомі.

Орьє провів кілька годин у поліцейському відділку. Пізніше його відпустили без пред'явлення звинувачення, повідомляє The Independent.

"Тоттенхем" в курсі події, але в клубі відмовляються від коментарів.

Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 і Пхьончхана-2018, а також чотириразова чемпіонка світу в командних естафетах з шорт-треку Сім Сок Хі звинуватила свого тренера Чо Чже Бома в систематичних зґвалтуваннях.

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16 01 2019 16:14
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