В Англії затримали нелегалів з України, - ОНОВЛЕНО

Прикордонники затримали на яхті сім чоловік, імовірно з України

Семеро людей, імовірно громадяни України, затримані за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього сіла на мілину яхта.

Вітрильний човен подав сигнал лиха в неділю вранці. Берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували її в Орфорд. Там на неї вже чекали співробітники Берегової охорони і Прикордонної служби.

Яхта, судячи з маркування на борту, зареєстрована в місті Пул в Корнуоллі, на південному заході Англії, - повідомляє BBC.

Орфорд - невеликий порт переважно для прогулянкових суден. Однак він уже знайомий з українськими контрабандистами людей: в липні 2014 року тут було затримано трьох чоловіків і одна жінка. У жовтні того ж року вони були засуджені за контрабанду людей та інші злочини на терміни від одного року до трьох років і чотирьох місяців в'язниці з подальшою депортацією назад в Україну.

Шестеро людей - п'ятеро чоловіків та одна жінка, - яких вони намагалися ввезти в Сполучене Королівство, також були відправлені в Україну.

Оновлення: У МЗС підтвердили затримання сімох українців, які намагалися нелегально перебратися до Британії. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

"Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 р. в Орфорді сімох громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ", - сказано в повідомленні.

Також дипломати зазначають, що посольство вживає заходів для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.

Нагадаємо, Празьке управління поліції у справах іноземців вирішило депортувати 74 із 85 затриманих на робочому місці іноземців, більшість з яких — громадяни України.