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В Анголі скасували кримінальну відповідальність за гомосексуальні зв'язки

До внесення змін до Кримінального кодексу одностатеві зв'язки в Анголі вважалися злочином проти суспільної моральності
Парламент Анголи проголосував за декриміналізацію гомосексуальних відносин.
В Анголі скасували кримінальну відповідальність за гомосексуальні зв Фото: Associação Íris Angola / Facebook

З кримінального кодексу цієї африканської країни виключили статтю, що кваліфікувала одностатеві зв'язки як злочин проти суспільної моралі, повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

Раніше в Анголі заборонила дискримінацію представників сексуальних меншин. За відмову брати на роботу або надавати послуги людям через їхню сексуальну орієнтацію ввели кримінальну відповідальність – до двох років позбавлення волі.

Кримінальну відповідальність за гомосексуальні відносини в Анголі було запроваджено під час колоніальної залежності від Португалії. Після проголошення незалежності Анголи в 1975 році ці заборони збереглися.

На сьогоднішній день гомосексуальні відносини вважаються кримінальним злочином у 69 державах Африки, Азії, Латинської Америки та Океанії. В Ірані, Саудівській Аравії, Судані, Нігерії та Ємені в якості покарання для гомосексуалістів передбачено смертну кару.

Одностатеві шлюби або цивільні партнерства узаконені у 22 з 28 країн Європейського Союзу.

Також, у Чечні відновилися переслідування геїв. У 2017 році в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Додамо, у Єгипті телеведучого Мохамеда аль-Гхіті засудили до одного року в'язниці та виправних робіт через те, що він у 2018 році взяв інтерв'ю у гомосексуліста і оприлюднив його на своєму каналі.

 
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25 01 2019 12:45
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