В Антарктиді може утворитися найбільший на Землі айсберг
Це може статися протягом наступних кількох місяців або навіть тижнів, повідомляє BBC.
Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.
У 1995 та 2002 роках від нього відколосия частини А і В. Наразі черга за частиною С.
Рік тому американське космічне агентство NASA опублікувало фотографії розламу, шириною в 100 м і глибиною в 500 м, що утворився на льодовику. Коли він дійде до океану, від льодовика відколеться айсберг.
У грудні минулого року тріщина збільшилася на 18 км всього за кілька тижнів.
"Якщо через кілька місяців вона ще не відламається, я буду дуже здивований", — розповів професор Алан Лакмен з британського Університету Суонсі, в якому досліджують танення полярних льодовиків.
Команда професора Лакмена не поділяє переконання, за яким руйнування льодовика є прямим наслідком глобального потепління.
Як відзначають дослідники, розлом льодовика існував протягом десятиліть, однак різко зростати він почав саме в останні роки.
"Ми впевнені, хоча багато інших з цим і не згодні, що льодовик, який залишиться буде менш стабільним, ніж зараз", — говорить професор Лакмен.
Брила, яка відпаде від льодовика стане одним з найбільших айсбергів в історії Землі.
За деякими оцінками, якщо під воду піде весь льодовик Ларсен, рівень моря може піднятися на 10 сантиметрів, однак цього не слід очікувати у найближчий час.
Нагадаємо, що представники 24 країн і Євросоюзу схвалили створення в Антарктиці найбільшої у світі морської заповідної зони.
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