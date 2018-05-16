В Антарктиді відсвяткують День вишиванки

Про це повідомила засновниця свята та голова оргкомітету "Всесвітнього дня вишиванки" Леся Воронюк, пише "Укрінформ".

"Цього року в нас свято набрало ще більшого масштабу, ще в більшій кількості країн його відзначають. Торік було 70 країн, цьогоріч ми говоримо вже про цілі континенти. І цього року наші дослідники на станції "Академік Вернадський" також будуть відзначати День вишиванки, і це дуже круто", – зазначила вона.

Воронюк також повідомила, що цього року до акції була підготовлена інформаційна кампанія в метро.

"В метро ми розмістили серію інформаційних постерів "Звідки твоя?" – про різні орнаменти з різних регіонів України. Чому в метро? Бо свої заходи орієнтуємо на широку аудиторію, не на музейників, які "в темі", а так, щоб широкий споживач дізнавався про вишиті сорочки більше й більше", – зазначила вона.

Крім того, Воронюк анонсувала спільну з прикордонниками акцію до Дня вишиванки – 17 травня на всіх пунктах пропуску в аеропортах усі люди, що прибувають чи вилітають з країни, отримають інформаційний буклет про свято англійською мовою.

Ідею святкування Дня вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. У перші роки спочатку це свято проходило локально, а вже згодом воно розрослося до всеукраїнського рівня: до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

День вишиванки святкується щороку у третій четвер травня.