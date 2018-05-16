В Антарктиді відсвяткують День вишиванки
Про це повідомила засновниця свята та голова оргкомітету "Всесвітнього дня вишиванки" Леся Воронюк, пише "Укрінформ".
"Цього року в нас свято набрало ще більшого масштабу, ще в більшій кількості країн його відзначають. Торік було 70 країн, цьогоріч ми говоримо вже про цілі континенти. І цього року наші дослідники на станції "Академік Вернадський" також будуть відзначати День вишиванки, і це дуже круто", – зазначила вона.
Воронюк також повідомила, що цього року до акції була підготовлена інформаційна кампанія в метро.
"В метро ми розмістили серію інформаційних постерів "Звідки твоя?" – про різні орнаменти з різних регіонів України. Чому в метро? Бо свої заходи орієнтуємо на широку аудиторію, не на музейників, які "в темі", а так, щоб широкий споживач дізнавався про вишиті сорочки більше й більше", – зазначила вона.
Крім того, Воронюк анонсувала спільну з прикордонниками акцію до Дня вишиванки – 17 травня на всіх пунктах пропуску в аеропортах усі люди, що прибувають чи вилітають з країни, отримають інформаційний буклет про свято англійською мовою.
Ідею святкування Дня вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. У перші роки спочатку це свято проходило локально, а вже згодом воно розрослося до всеукраїнського рівня: до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.
День вишиванки святкується щороку у третій четвер травня.
Як писав iPress.ua, в Києві 17 травня з нагоди Дня вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися метро безкоштовно.
Нагадаємо, Україна планує провести переговори з представниками Франції, Туреччини та Норвегії щодо впровадження спільних проектів антарктичних досліджень.
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