В Антарктиці в льодовику збільшилась тріщина

Якщо тріщина збільшиться ще на 20 км, від льодовика відколеться величезний айсберг площею як дві третини Чернівецької області

Тріщина, яка утворилася в гігантському льодовику в Антарктиці, стає дедалі більшою. Від 1 січня розлом у шельфовому льодовику Ларсена C став довшим на 10 км.

Якщо тріщина збільшиться ще на 20 км, від льодовика відколеться величезний айсберг площею як дві третини Чернівецької області. Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Це буде один із найбільших зареєстрованих айсбергів за увесь час, кажуть дослідники.

Дані про збільшення тріщини надійшли з європейської супутникової системи Sentinel-1.

Льодовик Larsen C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка.

За останні десятиліття льодовики Larsen A і Larsen B відкололися і пішли під воду.

Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.

Зокрема Larsen A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те саме неочікувано сталося з частиною Larsen B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.

Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика.

Нагадаємо, вчора британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.

Від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.