Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Антарктиці в льодовику збільшилась тріщина

Якщо тріщина збільшиться ще на 20 км, від льодовика відколеться величезний айсберг площею як дві третини Чернівецької області
Тріщина, яка утворилася в гігантському льодовику в Антарктиці, стає дедалі більшою. Від 1 січня розлом у шельфовому льодовику Ларсена C став довшим на 10 км.
В Антарктиці в льодовику збільшилась тріщина Фото: ecos.org.ua

Якщо тріщина збільшиться ще на 20 км, від льодовика відколеться величезний айсберг площею як дві третини Чернівецької області. Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Це буде один із найбільших зареєстрованих айсбергів за увесь час, кажуть дослідники.

Дані про збільшення тріщини надійшли з європейської супутникової системи Sentinel-1.

Льодовик Larsen C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка.

За останні десятиліття льодовики Larsen A і Larsen B відкололися і пішли під воду.

Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.

Зокрема Larsen A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те саме неочікувано сталося з частиною Larsen B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.

Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика.

Нагадаємо, вчора британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.

Від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat