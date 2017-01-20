В Антарктиці в льодовику збільшилась тріщина
Якщо тріщина збільшиться ще на 20 км, від льодовика відколеться величезний айсберг площею як дві третини Чернівецької області. Про це повідомляє "ВВС-Україна".
Це буде один із найбільших зареєстрованих айсбергів за увесь час, кажуть дослідники.
Дані про збільшення тріщини надійшли з європейської супутникової системи Sentinel-1.
Льодовик Larsen C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка.
За останні десятиліття льодовики Larsen A і Larsen B відкололися і пішли під воду.
Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.
Зокрема Larsen A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те саме неочікувано сталося з частиною Larsen B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.
Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика.
Нагадаємо, вчора британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.
Від шельфового льодовика Ларсена в Антарктиді незабаром може відколотися айсберг площею близько 5 тис. км2. Це остання частина льодовика Ларсена, до якої дійшов процес руйнування.
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