В Антарктиці від льодовика відколеться айсберг, один з найбільших в історії

Дослідники очікують, що в найближчі місяці від льодовика відколеться гігантський айсберг, один з найбільших в історії. Про це повідомляє "Медуза".

Шельфовий льодовик Ларсена - четвертий за величиною в Антарктиці. Площа льодовика - точніше, того, що від нього залишилося - становить 48 тисяч квадратних кілометрів. До недавнього часу льодовик складався з трьох великих частин - A, B і С, і декількох поменше. Окремі його регіони утворилися більше 10 тисяч років тому, відкрили льодовик в кінці XIX століття.

На початку 1990-х вчені зафіксували процес розпаду льодовика: в 1995 році зник ділянку A, а в 2002-му почав руйнуватися льодовик Ларсена B. Ці процеси пов'язують з глобальним потеплінням: льодовик омивається морем і фактично плаває в морі Уеддела - тому схильний до впливу більш теплого клімату.

Влітку 2016 року почала різко зростати гігантська тріщина на льодовику Ларсена C. Залишок льодовика вважали стабільним об'єктом, хоча загроза його розпаду також відзначалася. За льодовиком важко спостерігати: над ним часто хмарно, і вчені іноді місяцями не отримують дані з супутників.

З 2014 року дослідженням Ларсена C займається британська група вчених Project MIDAS, яка вивчає зв'язок процесів в Антарктиці з глобальним потеплінням. У серпні 2016- го вчені оголосили, що тріщина, через яку вони спостерігали кілька років, почала стрімко збільшуватися як в довжину, так і ширину, а подальше її просування може призвести до загрози утворення гігантського айсберга площею п'ять тисяч квадратних кілометрів. В окремих районах ширина тріщини досягає трьох кілометрів, простір між краями заповнене водою, пише The New York Times.