В Антарктиці від льодовика відколеться айсберг, один з найбільших в історії

На рівень моря відділення айсберга не вплине - він і так вже перебуває у воді

В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина - її довжина вже перевищує 160 кілометрів. Тріщина поширюється по території льодовика зі швидкістю близько 15 кілометрів на місяць; до краю льодовика залишилося приблизно 20 кілометрів.

Дослідники очікують, що в найближчі місяці від льодовика відколеться гігантський айсберг, один з найбільших в історії. Про це повідомляє "Медуза".

Шельфовий льодовик Ларсена - четвертий за величиною в Антарктиці. Площа льодовика - точніше, того, що від нього залишилося - становить 48 тисяч квадратних кілометрів. До недавнього часу льодовик складався з трьох великих частин - A, B і С, і декількох поменше. Окремі його регіони утворилися більше 10 тисяч років тому, відкрили льодовик в кінці XIX століття.

На початку 1990-х вчені зафіксували процес розпаду льодовика: в 1995 році зник ділянку A, а в 2002-му почав руйнуватися льодовик Ларсена B. Ці процеси пов'язують з глобальним потеплінням: льодовик омивається морем і фактично плаває в морі Уеддела - тому схильний до впливу більш теплого клімату.

Влітку 2016 року почала різко зростати гігантська тріщина на льодовику Ларсена C. Залишок льодовика вважали стабільним об'єктом, хоча загроза його розпаду також відзначалася. За льодовиком важко спостерігати: над ним часто хмарно, і вчені іноді місяцями не отримують дані з супутників. З 2014 року дослідженням Ларсена C займається британська група вчених Project MIDAS, яка вивчає зв'язок процесів в Антарктиці з глобальним потеплінням. У серпні 2016- го вчені оголосили, що тріщина, через яку вони спостерігали кілька років, почала стрімко збільшуватися як в довжину, так і ширину, а подальше її просування може призвести до загрози утворення гігантського айсберга площею п'ять тисяч квадратних кілометрів. В окремих районах ширина тріщини досягає трьох кілометрів, простір між краями заповнене водою, пише The New York Times.

Айсберг відколеться від льодовика Ларсена C в найближчі місяці. Лід, що знаходиться між тріщиною і краєм льодовика, недостатньо міцний, щоб стримати процес утворення айсберга - в найближчі місяці близько п'яти тисяч кілометрів льоду відокремляться від льодовика.

Висота айсберга над поверхнею води складе близько 200 метрів, максимальна глибина підводної частини - до кілометра. Коли саме відпаде айсберг, передбачити неможливо. Ця подія суттєво змінить вигляд Антарктичного півострова і поставить під загрозу існування решти льодовика Ларсена C, який після втрати приблизно 10% своєї поверхні стане більш вразливим і може зникнути - як і льодовики Ларсена A і B.

Ніякого зв'язку між тріщиною і глобальним потеплінням немає. Як пишуть дослідники з Project MIDAS, тріщина на льодовику Ларсена C утворилася б і без людини: причини її походження, схоже, суто природні, а умови для виникнення формуються десятиліттями. На рівень моря відділення айсберга не вплине - він і так вже перебуває у воді. Що буде з айсбергом, також не до кінця ясно: він може залишитися поруч з Антарктичним півостровом на десятиліття, але не виключений варіант, що брила (або брили, якщо айсберг розпадеться на частини) піде за морськими течіями і в кінці кінців розтане.

Нагадаємо, у січні британські дослідники з полярної станції Халлі на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді за допомогою дрона відобразили на відео гігантську тріщину, що утворилася в минулому році.