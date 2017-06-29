В АП не планують відкликати нагороди депутатів, які голосували за закони 16 січня

В АП також не називають конкретні заслуги, за які депутати отримали нагороди

Процедура "відкликання" нагород до Дня Конституції, якими були відзначені чинні депутати та посадовці, котрі у 2014 році у Верховній Раді голосували за так звані "диктаторські закони", не передбачена.

Про це повідомили в Адміністрації президента (АП), пише "Українська правда".

В АП також не називають заслуг, за які чинні депутати Олександр Герега, Костянтин Іщейкін, екс-депутат Владислав Атрошенко та заступник начальника Департаменту ГПУ Костянтин Кулик, отримали нагороди. Зазначається, що нагородні листи містять конфіденційну інформацію про особу, тому вони "не можуть передаватися третім особам".

"Подання про нагородження Костянтина Іщейкіна та Олександра Гереги були внесені головою Верховної Ради. Подання про нагородження Владислава Атрошенка внесено Чернігівською обласною державною адміністрацією за письмової підтримки голови Асоціації міст України Віталія Кличка. Подання про нагородження Костянтина Кулика внесено Генеральною прокуратурою", – йдеться в повідомленні.

В АП наголосили, що всі подання внесено відповідно до вимог Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України.

На запитання про те, чи буде відкликано нагороди нардепів Гереги та Іщейкіна, екс-нардепа Атрошенка та екс-прокурора АТО Кулика, в АП відповіли: "Процедура "відкликання" нагород не передбачена".

Нагадаємо, 28 червня з нагоди Дня Конституції України президент нагородив близько 190 осіб. Серед них нагороди отримали депутати Верховної Ради VII і VIII скликань, котрі в 2014 році голосували за так звані закони 16 січня, а також начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, колишній прокурор сил АТО Костянтин Кулик.