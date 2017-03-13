В АП вважають, що блокада Донбасу заважає введенню нових санкції проти Росії

На думку Єлісєєва, Росія використовує торговельну блокаду Донбасу, щоб дестабілізувати ситуацію на сході України

В Адміністрації Президента кажуть, що європейські партнери не можуть ввести нові санкцій проти російських компаній, які мають будь-які відносини з "націоналізованими" бойовиками підприємствами, через дії учасників блокади Донбасу.

Запровадження таких додаткових санкцій повинно відбуватися в два етапи. Зокрема, перший буде попереджувальним щодо відповідальності російського бізнесу і бойовиків у разі рейдерського захоплення підприємств на окупованих територіях, які знаходяться під українською юрисдикцією. Тим часом другий етап набуде чинності у тому разі, якщо рейдерське захоплення таки відбудеться. Саме тоді почнеться введення точкових санкцій проти російського бізнесу або посередників.

"Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства точкові економічні санкції", – заявив заступник очільника Адміністрації Президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю "Громадському".

За його словами, домовитися про це з країнами Європи - достатньо реалістично, втім для того, щоб це сталося, "потрібно щось вирішити з цією блокадою".

"Нам партнери наші кажуть уже прямою мовою, що "в цих умовах ми не можемо запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте", – підсумував Єлісєєв.

Він додав, що Росія використовує торговельну блокаду Донбасу, щоб дестабілізувати ситуацію на сході України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.

Водночас США мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.