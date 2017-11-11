В Арабських Еміратах відкрили Лувр: за назву Франція отримала майже мільярд євро

Будівля не має фасаду і накрита величезним куполом, що пропускає поодинокі промені сонця

Музей "Лувр Абу-Дабі" відкрив свої двері для відвідувачів в Об'єднаних Арабських Еміратах у суботу, 11 листопада.

Про це пише DW.

У музеї виставлено близько 600 творів мистецтва – як західного, так і східного. Як зазначає інформагенція AP, консерватизм Абу-Дабі проявився у відносно невеликій кількості творів із зображенням оголеного тіла. Водночас у розділі, присвяченому короткій історії світових релігій, представлений зокрема й іудаїзм.



Фото: ap.org

"Лувр Абу-Дабі", що розташований на острові Саадіят (Острів Щастя) поблизу Абу-Дабі, – перший музей за межами Франції, який носить назву "Лувр". За право використовувати знамениту назву до 2037 року емірат заплатив близько мільярда євро. За цю суму французька сторона консультувала новостворений музей і надаватиме впродовж десятиліття твори мистецтва для проведення виставок тривалістю до двох років.



Фото: ap.org

У середу, 8 листопада, музей відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Сучасну будівлю музею площею близько 24 тис. квадратних метрів спроектував французький архітектор Жан Нувель. Вона не має фасаду і накрита величезним куполом, що пропускає поодинокі промені сонця. У частину музею потрапляє вода з Перської затоки.



Фото: ap.org

Будівництво музею тривало близько 10 років, дату відкриття неодноразово переносили. Західні ЗМІ та правозахисники критикували будівництво через вкрай погані умови праці будівельників.

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