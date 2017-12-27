В Аргентині на зерновому терміналі стався вибух: 17 постраждалих Причина пожежі поки не встановлена

На зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана стався потужний вибух.

Фото: Fundeu Argentina

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