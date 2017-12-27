CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана стався потужний вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Аргентині на зерновому терміналі стався вибух: 17 постраждалих
Причина пожежі поки не встановлена
Фото: Fundeu Argentina
Внаслідок вибуху, що стався в середу, 27 грудня, не менше 17 людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.
#BreakingNews huge #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas pic.twitter.com/0LyOtEjIdV— Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 грудня 2017 р.
Нагадаємо, що в камері схову магазину "Перекресток", в Санкт-Петербурзі на площі Калініна стався вибух. Трьох постраждалих забрала "швидка".
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27 12 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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