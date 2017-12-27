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В Аргентині на зерновому терміналі стався вибух: 17 постраждалих

Причина пожежі поки не встановлена
На зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана стався потужний вибух.
В Аргентині на зерновому терміналі стався вибух: 17 постраждалих Фото: Fundeu Argentina

Внаслідок вибуху, що стався в середу, 27 грудня, не менше 17 людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.

 

Нагадаємо, що в камері схову магазину "Перекресток", в Санкт-Петербурзі на площі Калініна стався вибух. Трьох постраждалих забрала "швидка".

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27 12 2017 21:34
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