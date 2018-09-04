В Аргентині розбився легкомоторний літак: п'ятеро осіб загинуло Причини падіння літака поки що невідомі

В аргентинській провінції Ла-Пампа під час аварії легкомоторного літака загинуло п'ятеро осіб.

Фото: davidad64 via flickr

Інцидент стався з легкомоторним літаком Piper PA-34 Seneca між містами Кума-Кума й Пеллегріні, повідомляє Бюро з розслідування подій у цивільній авіації Аргентини у Twitter. "П'ятеро осіб, що перебували на борту, загинули. Фахівці вже виїхали на місце події", – йдеться у повідомленні. Причини падіння літака поки що невідомі. Нагадаємо, що в місті Санта-Пола в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в будинок. У результаті аварії загинуло двоє осіб.

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