CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аргентинській провінції Ла-Пампа під час аварії легкомоторного літака загинуло п'ятеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Аргентині розбився легкомоторний літак: п'ятеро осіб загинуло
Причини падіння літака поки що невідомі
Фото: davidad64 via flickr
Інцидент стався з легкомоторним літаком Piper PA-34 Seneca між містами Кума-Кума й Пеллегріні, повідомляє Бюро з розслідування подій у цивільній авіації Аргентини у Twitter.
"П'ятеро осіб, що перебували на борту, загинули. Фахівці вже виїхали на місце події", – йдеться у повідомленні.
Причини падіння літака поки що невідомі.
Нагадаємо, що в місті Санта-Пола в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в будинок. У результаті аварії загинуло двоє осіб.
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09 04 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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