В Аргентині виявили останки динозавра розміром з Боїнг-737
Висота ящера становила шість метрів, довжина – 35 метрів, а вага – 61 тонну, що робить його одним з найбільших живих істот на Землі. Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Proceedings of the Royal Society B, інформує "Дзеркало тижня".
Боїнг-737. Фото: wikiwand.com
За словами вчених, динозавр, який отримав ім'я Patagotitan mayorum, відноситься до числа титанозаврів - сімейства найбільших живих істот, які коли-небудь жили на Землі.
Титанозаври належать до групи зауроподів - великих чотирилапих травоїдних ящерів, які робили ставку на свою величезну масу, величезну кількість яєць у кладці й швидкий ріст молодняку.
Під час розкопок в провінції Чубут, де вже знаходили останки великих зауроподів і хижаків, що, імовірно полювали на них, аргентинські палеонтологи натрапили на скам'янілості не одного, а відразу шести дорослих титанозаврів, загиблих, як вважають вчені, під час гігантської повені або зсуву.
Завдяки цьому останки гігантських ящерів збереглися практично в первозданному вигляді, що дозволило вченим дуже точно оцінити їхню масу, висоту і довжину, а також зрозуміти, що вони мають справу не з аргентинозаврами або іншими вже відкритими видами титанозавров, а з новим представником цього сімейства.
Нагадаємо, що на півдні Аргентини, в провінції Неукен, виявили яйця динозаврів зі збереженими всередині ембріонами.
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