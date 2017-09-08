В Аргентині виявили останки динозавра розміром з Боїнг-737

Палеонтологи виявили в Аргентині останки гігантського травоїдного динозавра.

Висота ящера становила шість метрів, довжина – 35 метрів, а вага – 61 тонну, що робить його одним з найбільших живих істот на Землі. Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Proceedings of the Royal Society B, інформує "Дзеркало тижня".



Боїнг-737. Фото: wikiwand.com

За словами вчених, динозавр, який отримав ім'я Patagotitan mayorum, відноситься до числа титанозаврів - сімейства найбільших живих істот, які коли-небудь жили на Землі.

Титанозаври належать до групи зауроподів - великих чотирилапих травоїдних ящерів, які робили ставку на свою величезну масу, величезну кількість яєць у кладці й швидкий ріст молодняку.

Під час розкопок в провінції Чубут, де вже знаходили останки великих зауроподів і хижаків, що, імовірно полювали на них, аргентинські палеонтологи натрапили на скам'янілості не одного, а відразу шести дорослих титанозаврів, загиблих, як вважають вчені, під час гігантської повені або зсуву.

Завдяки цьому останки гігантських ящерів збереглися практично в первозданному вигляді, що дозволило вченим дуже точно оцінити їхню масу, висоту і довжину, а також зрозуміти, що вони мають справу не з аргентинозаврами або іншими вже відкритими видами титанозавров, а з новим представником цього сімейства.

Нагадаємо, що на півдні Аргентини, в провінції Неукен, виявили яйця динозаврів зі збереженими всередині ембріонами.