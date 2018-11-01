Американську армію перевдягнуть у форму часів Другої світової
"Так звану рожево-зелену уніформу використовували в епоху Другої світової війни. Офіцери армії США носили рожево-зелену уніформу з початку 1930-х і до 1950-х років. Її вважають найкращою парадною уніформою в історії Армії США.. Її будуть виробляти з високоякісної матерії і підганяти під кожного окремого солдата, а її головною характеристикою є класичний, перевірений часом крій. На цьому проекті будуть вперше в США використані нові еконологічні процеси виробництва тканин", - йдеться в повідомленні на сайті Армії США, інформує Голос Америки.
Ініціатором повернення до класичного зразка став головний сержант Армії США Деніел Дейлі (головний сержант Армії США - спеціальний керівний ранг цього роду військ, - прим. ГА), який вважає, що ця уніформа об'єднає нинішніх військовослужбовців Армії США з її історією. За результатами спеціального опитування, понад 70% солдатів підтримують ідею повернення до історичної уніформи.
Commander-in-Chief trophy stays home and #PinksandGreens prototypes kept us sharp! #thestreakcontinues #GoArmy #KeepBeatingNavy @USArmy @ArmyChiefStaff @SecArmy @UnderSecArmy @VCSA_PAO pic.twitter.com/YIYcZXsyCo— Daniel A. Dailey (@15thSMA) 9 декабря 2017 г.
Протягом 2018 року на основі дослідження реакції військових і громадськості на презентаційні демонстрації нової-старої уніформи буде прийнято остаточне рішення з використання рожево-зеленої уніформи.
Нагадаємо, Адміністрація Трампа планує послабити обмеження на використання ядерної зброї і розробити нову ядерну боєголовку для ракет Trident з низьким рівнем шкоди.
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