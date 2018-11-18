В армію Росії призвали 12 тисяч українців з Криму, – правозахисники
"Окупаційна влада заохочує юних кримчан вступати до лав російської армії. За чотири роки війська Росії поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набрали під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні – і триватиме до кінця 2018 року", – повідомили у Кримській правозахисній групі, передає "Радіо Свобода".
За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.
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