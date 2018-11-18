В армію Росії призвали 12 тисяч українців з Криму, – правозахисники

Після анексії Криму до російської армії призвали близько 12 тисяч українців, які проживають на півострові.

"Окупаційна влада заохочує юних кримчан вступати до лав російської армії. За чотири роки війська Росії поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набрали під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні – і триватиме до кінця 2018 року", – повідомили у Кримській правозахисній групі, передає "Радіо Свобода".

За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.