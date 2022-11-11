ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИХакери, пов'язані з російськими військовими, у жовтні здійснили кілька атак на українські та польські транспортні й логістичні організації, заявила у четвер корпорація Microsoft.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В атаках на Польщу та Україну Microsoft звинувачує російських хакерів
Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє CNN.
Хакерські атаки, здійснювані під керівництвом гру рф, завдали шкоди транспортним та логістичним компаніям у Польщі й Україні, заявив представник Microsoft у інтерв'ю CNN, не коментуючи масштабів завданих збитків.
Зазначається, що у 2015 і 2016 роках ці самі хакери спричиняли відключення електроенергії в деяких частинах України.
Пов'язані з гру атаки сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають чи транспортують гуманітарну або військову допомогу в Україну", йдеться у заяві Microsoft.
Читайте також: Microsoft попередила країни НАТО про нову російську кіберзагрозу.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2022 16:33 МЕДІА
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен
- Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер
СТАТТІ