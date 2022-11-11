В атаках на Польщу та Україну Microsoft звинувачує російських хакерів

Хакери, пов'язані з російськими військовими, у жовтні здійснили кілька атак на українські та польські транспортні й логістичні організації, заявила у четвер корпорація Microsoft.

Фото: UNSPLASH

Про це повідомляє CNN. Хакерські атаки, здійснювані під керівництвом гру рф, завдали шкоди транспортним та логістичним компаніям у Польщі й Україні, заявив представник Microsoft у інтерв'ю CNN, не коментуючи масштабів завданих збитків. Зазначається, що у 2015 і 2016 роках ці самі хакери спричиняли відключення електроенергії в деяких частинах України. Пов'язані з гру атаки сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають чи транспортують гуманітарну або військову допомогу в Україну", йдеться у заяві Microsoft. Читайте також: Microsoft попередила країни НАТО про нову російську кіберзагрозу

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