В АТО через порушення правил поводження зі зброєю загинули двоє військових

Другого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО.

Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні АТО поблизу Мар'їнки.

За даним фактом проводиться слідство, обставини події з'ясовуються, повідомляє штаб АТО.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.