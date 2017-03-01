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В АТО через порушення правил поводження зі зброєю загинули двоє військових

Інцидент стався поблизу Мар'їнки
Другого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО.
В АТО через порушення правил поводження зі зброєю загинули двоє військових Фото:112.ua

Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні АТО поблизу Мар'їнки.

За даним фактом проводиться слідство, обставини події з'ясовуються, повідомляє штаб АТО.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.

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03 01 2017 08:37
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