НОВИНИДругого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В АТО через порушення правил поводження зі зброєю загинули двоє військових
Інцидент стався поблизу Мар'їнки
Фото:112.ua
Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні АТО поблизу Мар'їнки.
За даним фактом проводиться слідство, обставини події з'ясовуються, повідомляє штаб АТО.
Нагадаємо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.
Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.
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