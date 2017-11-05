НОВИНИУ зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В АТО підірвалась група саперів, один військовий ЗСУ загинув
Обставини інциденту з’ясовуються
Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY
Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований, - повідомляє прес-центр АТО.
Зазначається, що особовий склад бригади виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
Обставини інциденту з’ясовуються.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.
Зазначимо, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО.
Нагадаємо, що українські бійці в зоні проведення антитерористичної операції збили ворожий безпілотник.
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