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В АТО підірвалась група саперів, один військовий ЗСУ загинув

Обставини інциденту з’ясовуються
У зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.
В АТО підірвалась група саперів, один військовий ЗСУ загинув Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY

Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований, - повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що особовий склад бригади виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. 

Обставини інциденту з’ясовуються.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.

Зазначимо, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО.

Нагадаємо, що українські бійці в зоні проведення антитерористичної операції збили ворожий безпілотник.
 
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11 05 2017 14:19
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