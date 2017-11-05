В АТО підірвалась група саперів, один військовий ЗСУ загинув Обставини інциденту з’ясовуються

У зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.

Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY

Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований, - повідомляє прес-центр АТО. Зазначається, що особовий склад бригади виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Обставини інциденту з’ясовуються. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку. Зазначимо, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО. Нагадаємо, що у країнські бійці в зоні проведення антитерористичної операції країнські бійці в зоні проведення антитерористичної операції збили ворожий безпілотник

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