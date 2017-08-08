В зоні АТО пожежники загасили пожежу під обстрілами бойовиків

Вогонь поширився з території ОРЛО і міг перейти на Новоалександрівку

Українські пожежники з участю СЦКК і СММ ОБСЄ під обстрілами загасили пожежу в полі, яка спалахнула на лінії розмежування між позиціями Збройних сил України та бойовиків "ЛНР" і загрожувала селу Новоолександрівка в Луганській обл.

Пожежа сталася у понеділок, 7 серпня.

"Близько 10:00 до околиці села Новоолександрівка, недалеко від міста Попасна, з боку позицій НЗФ ОРЛО підійшла хвиля вогню від палаючої сухої трави і стала швидко поширюватися у напрямку житлових і господарських будівель населеного пункту. Внаслідок зміни напрямку вітру пожежа охопила велику площу. Під загрозою виявилося все село.

Черговий наглядової групи "Попасна" відразу доповів про пожежу в штаб української сторони СЦКК, поінформував місцеві управління ДержНС і Нацполіції, представників СММ ОБСЄ.

Спільними зусиллями було організовано "режиму тиші", збір і виїзд групи для гасіння пожежі в складі екіпажу пожежного автомобіля і резервної мобільної групи наглядової групи "Попасна" української сторони СЦКК, до яких приєдналися два патрульних екіпажу СММ ОБСЄ", - повідомив прес-центр штабу АТО на Facebook.

Однак під час гасіння пожежі в районі вулиці Садової близько 13:00 бойовики відкрили неприцільний вогонь з великокаліберних кулеметів, а їхні снайпери здійснили кілька пострілів в напрямку місця, де працював пожежний розрахунок і мобільна резервна група.

Остаточно впоратися з пожежею вдалося ближче до 18:00.

Серед місцевих жителів ніхто не постраждав, житлові і господарські будівлі також вдалося захистити від вогню.

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