В АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення

З гранатометів та стрілецької зброї агресор обстріляв позиції ЗСУ біля Травневого

Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 ворожих прицільних обстрілів укріплень української армії.

На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Троїцького та випустив у цьому районі чотири міни. З гранатометів та стрілецької зброї агресор обстріляв позиції ЗСУ біля Травневого, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам’янки. Поблизу Красногорівки окупанти також стріляли із озброєння БМП.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців по всій лінії зіткнення. У результаті ніхто з бійців антитерористичної операції не постраждав.