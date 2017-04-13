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В АТО військовий з необережності застрелив товариша по службі, - штаб

Обставини події з’ясовуються
Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в зоні проведення АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці.
В АТО військовий з необережності застрелив товариша по службі, - штаб Фото: Міноборони України

За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наразі обставини події з’ясовуються.

"На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції. Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно чинного законодавства", - йдеться в повіломлення штабу АТО.

Як повідомляв iPress.ua, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних Сил України.
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13 04 2017 10:17
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