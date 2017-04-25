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В АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, - штаб

Ворог 23 рази відкривав вогонь
Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій сил АТО.
В АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, - штаб Фото: з вільних джерел

З початку доби ворог 23 рази відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного. З гранатометів різних систем вів вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Гнутового. По позиціях у районі Талаківки противник застосував стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького проявляв активність ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку, вогнем 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів противник накривав позиції сил АТО в районі Авдіївки. Міномети калібру 82-мм ворог застосував по оборонцях шахти «Бутівка». З кулеметів великих калібрів вів вогонь по опорних пунктах поблизу Кам`янки та Новгородського. В районі Авдіївки діяли ворожі снайпери. 

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ обстріляли опорні пункти поблизу Жовтого, а зі стрілецької зброї – в районі Валуйського.

Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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25 04 2017 18:39
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