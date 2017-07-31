В АТО застрелився 19-річний боєць
Боєць служив у військовій частині №3029, яка дислокується в Запоріжжі, а в момент інциденту перебував у зоні АТО.
"За словами товаришів по службі, військовослужбовець мав спокійний характер, жодних конфліктів з родичами або колегами у нього не було. Попередня версія - самогубство", - іноформує сайт "Нацгвардії".
Агентство УНІАН з посиланням на військовий комісаріат Запорізької області пише, що 19-річний військовослужбовець Нацгвардії застрелився після вечірнього шикування. Він надів нову форму і застрелився з автомата.
Також агентство з посиланням на нацгвардійців повідомляє, що загиблий перебував у групі "Синіх китів" - спільноти потенційних самогубців у соціальних мережах.
Як відомо, символом "груп смерті", як правило, є літаючі кити. Вони називаються "Море китів", "Тихий дім". Їх прихильники також зображують літаючих китів на особистих сторінках. Адміністратори груп, втягуючи підлітків в квести ігри з покаліченням, підводять їх до суїциду, обов'язковою умовою якого є фіксація моменту смерті на відео.
Нагадаємо, що в Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.
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