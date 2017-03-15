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В Авдіївці 22 тисячі жителів залишаються без світла

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від семи генераторів ДСНС
Станом на ранок 15 березня централізоване електропостачання в Авдіївці так і не відновили.
В Авдіївці 22 тисячі жителів залишаються без світла Фото:Reuters

У відомстві нагадали, що лінії електропередач у місті було пошкоджено ще вчора в результаті обстрілів бойовиків. Зараз ці проблеми вирішити так і не вдалось, тож теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що зараз в міському резервуарі створено запас води об’ємом 4 тисячі кубічних метрів. Тим часом об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від семи генераторів ДСНС.

"До аварійно відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 чол. та 8 од. техніки. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вчора Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

 

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15 03 2017 09:37
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