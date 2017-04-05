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В Авдіївці через обстріл бойовиків поранено двох жінок

Жінки літнього віку отримали осколкові поранення
У результаті мінометного обстрілу бойовиками Авдіївки Донецької області дві жінки отримали поранення.
В Авдіївці через обстріл бойовиків поранено двох жінок Фото: Facebook В. Аброськіна

"Авдіївка, 11.00. В результаті мінометного обстрілу бойовиками міста на вул. Спортивній дві жінки, 55 років та 81 рік, отримали осколкові поранення. Також на вул. Спортивній пошкоджені будинки №26, 28, 31", - написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.


Фото: Facebook В. Аброськіна

Раніше голова Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський повідомив, що Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування на Донбасі дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня.

У п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, що злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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04 05 2017 15:15
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