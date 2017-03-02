Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Авдіївці через обстріли бойовиків не змогли почати роботи по відновленню електропостачання

Профільні фахівці зараз розробляють альтернативну схему електропостачання Авдіївки
Роботи по відновленню електропостачання в Авдіївці не змогли почати через недотримання режиму тиші".
В Авдіївці через обстріли бойовиків не змогли почати роботи по відновленню електропостачання Фото: ДСНС

"У зв'язку з порушенням режиму тиші", ремонтні роботи не були розпочаті. Ремонтні бригади здійснили спробу відновити електропостачання за тимчасовою схемою, однак на тривалий час цього зробити не вдалося. Зараз співробітники МТОТ спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку, що бригада електромонтажників в Авдіївці працює над усуненням пориву на лінії електропередач.

У четвер, 2 лютого, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.

Відзначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

Окрім того, у квартирах в Авдіївці підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2017 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat