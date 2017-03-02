В Авдіївці через обстріли бойовиків не змогли почати роботи по відновленню електропостачання
"У зв'язку з порушенням режиму тиші", ремонтні роботи не були розпочаті. Ремонтні бригади здійснили спробу відновити електропостачання за тимчасовою схемою, однак на тривалий час цього зробити не вдалося. Зараз співробітники МТОТ спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку, що бригада електромонтажників в Авдіївці працює над усуненням пориву на лінії електропередач.
У четвер, 2 лютого, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.
Відзначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
Окрім того, у квартирах в Авдіївці підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.
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