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В Авдіївці мітингують проти торгової блокади Донбасу

Активісти зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку з плакатами
В Авдіївці відбувається акція проти так званої торговельної блокади Донбасу.
В Авдіївці мітингують проти торгової блокади Донбасу Фото: facebook.com/shtab.blokady

Активісти зазначають, що "коли економіка України ледь тримається на ногах, коли великі промислові підприємства працюють в умовах дефіциту сировини, на нашій рідній землі створюються штучні перепони щодо подолання окупаційного режиму ворога", - повідомляє Еспресо.TV.

"Організатори так званої торгівельної блокади з терористами мають негайно припинити свої дії та звільнити залізничні гілки сполучення. Якщо не зупинити блокаду найближчім часом, ми отримаємо невиправні наслідки, які позначаться на місцевому населенні й на регіональному виробництві", - йдеться у заяві.

Активісти зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку з плакатами.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

 

 

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06 03 2017 11:58
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