В Авдіївці мітингують проти торгової блокади Донбасу
Активісти зазначають, що "коли економіка України ледь тримається на ногах, коли великі промислові підприємства працюють в умовах дефіциту сировини, на нашій рідній землі створюються штучні перепони щодо подолання окупаційного режиму ворога", - повідомляє Еспресо.TV.
"Організатори так званої торгівельної блокади з терористами мають негайно припинити свої дії та звільнити залізничні гілки сполучення. Якщо не зупинити блокаду найближчім часом, ми отримаємо невиправні наслідки, які позначаться на місцевому населенні й на регіональному виробництві", - йдеться у заяві.
Активісти зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку з плакатами.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків