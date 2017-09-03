В Авдіївці нарешті відновили постачання води, тепла та світла, - ДСНС

У прифронтовій Авдіївці станом на ранок тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі.

"О 6 годині 9 березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом на 7 год. 9 березня у м. Авдіївка тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі", - повідомляє прес-служба ДСНС України.

Відзначимо, що 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

7 березня централізоване електропостачання відновлено. 8 березня о 15 год. 50 хв. відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Поповнено резервуар питної води об'ємом 4 тис. м3.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що сторони конфлікту на Донбасі мають відвести важке озброєння від Авдіївки заради мирних мешканців.