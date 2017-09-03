Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Авдіївці нарешті відновили постачання води, тепла та світла, - ДСНС

Водопостачання відновлено о 6 годині 9 ерезня
У прифронтовій Авдіївці станом на ранок тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі.
В Авдіївці нарешті відновили постачання води, тепла та світла, - ДСНС Фото: EPA/UPG

"О 6 годині 9 березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом на 7 год. 9 березня у м. Авдіївка тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі", - повідомляє прес-служба ДСНС України.

Відзначимо, що 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

7 березня централізоване електропостачання відновлено. 8 березня о 15 год. 50 хв. відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Поповнено резервуар питної води об'ємом 4 тис. м3.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що сторони конфлікту на Донбасі мають відвести важке озброєння від Авдіївки заради мирних мешканців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.