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В Авдіївці оголошено надзвичайний стан

Бойовики вчергове пошкодили старий газогін
У Авдіївці Донецької області оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.
В Авдіївці оголошено надзвичайний стан Фото:facebook.com/vzgshiman

"Місто вже шостий день без газу - відтоді як бойовики вчергове пошкодили старий газогін. Оголосили по Авдіївці надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня", - повідомляє у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За словами військового губернатора, вже розпочинається будівництво нового газопроводу, через який Авдіївка отримуватиме газ з контрольованої Україною території.

"Відсьогодні приступаємо до робіт – позбудемося залежності від примх російсько-терористичних бандформувань", - зазначив він.

Жебрівський повідомив, що вартість будівництва складатиме 59 млн грн.

"Домовляємося, щоб частину робіт профінансував "Метінвест", оскільки газогоном з контрольованої Україною території газ надходитиме й на Авдіївський коксохімзавод", - пояснив він.

Як повідомлялося, станом на 7 годину 13 червня газопостачання а Авдіївці відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу, який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників.

Раніше повідомлялося, що Авдіївка може зовсім залишися без води, оскільки центральне водопостачання у місті відсутнє через обстріл Донецької фільтрувальної станції.

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13 06 2017 13:37
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