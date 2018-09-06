В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Рішення прийнято у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС), повідомляє у Twiiter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У міністерстві підкреслили, що всі інші об'єкти газо - водо - і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ДФС періодично потрапляє під обстріл бойовиків. Кілька днів тому, у зв'язку з бойовими діями, вона була знеструмлена. Ще раніше в районі фільтрувальної станції сталося кілька вибухів.