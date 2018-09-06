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В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію
Рішення прийнято у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції
Фото: rbc.ua
Рішення прийнято у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС), повідомляє у Twiiter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
У міністерстві підкреслили, що всі інші об'єкти газо - водо - і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, ДФС періодично потрапляє під обстріл бойовиків. Кілька днів тому, у зв'язку з бойовими діями, вона була знеструмлена. Ще раніше в районі фільтрувальної станції сталося кілька вибухів.
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09 06 2018 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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