В Авдіївці осколками поранено цивільного, загалом їх вже шість, - ВІДЕО Руйнувань зазнали 26 осель

Біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.

Фото:dn.npu.gov.ua

По вулиці Металургів поранений 63-річний чоловік. В нього осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Постраждалий доставлений у місцеву лікарню, - повідомляє Національна поліція Донецької області. За 4 доби в Авдіївці поранено 6 мирних мешканців, руйнувань зазнали 26 осель. Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град". Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.

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