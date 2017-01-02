CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Авдіївці осколками поранено цивільного, загалом їх вже шість, - ВІДЕО
Руйнувань зазнали 26 осель
Фото:dn.npu.gov.ua
По вулиці Металургів поранений 63-річний чоловік. В нього осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Постраждалий доставлений у місцеву лікарню, - повідомляє Національна поліція Донецької області.
За 4 доби в Авдіївці поранено 6 мирних мешканців, руйнувань зазнали 26 осель.
Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".
Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 02 2017 10:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- ФОТО Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: