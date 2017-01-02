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В Авдіївці осколками поранено цивільного, загалом їх вже шість, - ВІДЕО

Руйнувань зазнали 26 осель
Біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.
В Авдіївці осколками поранено цивільного, загалом їх вже шість, - ВІДЕО Фото:dn.npu.gov.ua

По вулиці Металургів поранений 63-річний чоловік. В нього осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Постраждалий доставлений у місцеву лікарню, - повідомляє Національна поліція Донецької області.

За 4 доби в Авдіївці поранено 6 мирних мешканців, руйнувань зазнали 26 осель.

Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".

Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.

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01 02 2017 10:08
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