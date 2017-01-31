В Авдіївці під обстрілами залишаються близько 25 тис людей, - МВС
З них 524 – діти дошкільного віку, 8900 пенсіонерів, 402 інваліди, понад 320 дітей-сиріт, повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.
Вночі в обстрілюване місто прибуло підкріплення поліції з обласного главку на чолі з генералом В'ячеславом Аброськіним.
"Під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються близько 23-25 тисяч людей. Їм потрібна допомога в будь-який момент. Правоохоронці цілодобово патрулюють місто, надають допомогу людям, налагоджено безперебійну роботу спецлінії 102", - заявив Аброськін.
Зранку на оперативній нараді в обласному главку поліції генерал поставив завдання працівникам чергової частини ГУНП в Донецькій області контролювати ситуацію у містах по всій лінії розмежування, негайно реагувати на усі звернення, невідкладно надавати допомогу людям.
Очільник поліції Донеччини зазначив, що у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка. З 22.00 в місті немає електрики. На вулиці -20, і люди з одного боку потерпають від обстрілів, а з іншого - просто замерзають.
Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.
Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.
Бойовики зробили спробу штурму позицій українських військових в районі Авдіївки, під час яких було вбито заступника "Гіві".
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