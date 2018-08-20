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У прифронтовій Авдіївці вперше за 14 місяців відновили газопостачання, - ВІДЕО

З вівторка роботи почнуться в сусідніх населених пунктах
В Авдіївці почали подачу газу новим газопроводом "Очеретине - Авдіївка", який побудували замість пошкодженої влітку 2017 року труби "Макіївка - Авдіївка".
У прифронтовій Авдіївці вперше за 14 місяців відновили газопостачання, - ВІДЕО Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

"18 серпня ПАТ "Донецькоблгаз" завершило роботи із заповнення газових мереж середнього і високого тиску природним газом і почало роботи з пуску газу споживачам приватного сектора. Відновлено газопостачання в 51 будинку (Авдіївка, Нетайлове), які газифіковані за одноступінчастою схемою газопостачання. 20 серпня починаються роботи з відновлення газопостачання в багатоповерхових житлових будинках", - йдеться на сайті "Донецькоблгазу".

Голова Донецької обладміністрації Олександр Куць повідомив, що в підключенні абонентів зайняті 170 працівників "Донецькоблгазу".

У понеділок зусилля газовиків зосереджені на Авдіївці, з вівторка роботи почнуться в сусідніх населених пунктах.

Голова ОДА зазначив, що місто Авдіївка і сім селищ Ясинуватського району (Красногорівка, Ласточкине, Орловка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове) були без газу від 7 червня 2017 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газопровід "Макіївка-Авдіївка".

Відзначимо також, що Донецька фільтрувальна станція (ДФС) періодично потрапляє під обстріл бойовиків.

9 червня в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня у зв'язку із зупинкою роботи ДФС.

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20 08 2018 17:22
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