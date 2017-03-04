У Мар'їнці в результаті обстрілу поранено підлітка Осколок влучив йому в ногу

У неділю в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.

Фото: ДСНС

Встановлено, що хлопчик, 2002 року народження, повертався додому від сусідів по вулиці Москаленка, коли почув гучний звук і відчув біль у районі правої ноги. Вулиця розташована на околиці міста і постійно зазнає обстрілу з боку терористів, - повідомляють на сайті поліції. Життю дитини нічого не загрожує. За фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Нагадаємо, в одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю. Минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна. Зазначимо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі.

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