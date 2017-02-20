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В Авдіївці відновили електропостачання

Про це Порошенку доповів віце-прем'єр Геннадій Зубко
Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці.
В Авдіївці відновили електропостачання Фото: reuters.com

"Лінії електропередач до Авдіївки полагоджено", - прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, вчора авдіївські енергетики спільно з військовими та оперативними службами міста намагалися відновити лінії електропередач. Українська сторона готує заявку щодо встановлення режиму “Тиша” на 20 лютого.

Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого внаслідок обстрілу з важкої артилерії.

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20 02 2017 11:02
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