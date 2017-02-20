CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Авдіївці відновили електропостачання
Про це Порошенку доповів віце-прем'єр Геннадій Зубко
Фото: reuters.com
"Лінії електропередач до Авдіївки полагоджено", - прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.
Лінії електропередач до Авдіївки полагоджено. Про це Президентові щойно доповів віце-прем'єр Геннадій Зубко.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 лютого 2017 р.
Нагадаємо, вчора авдіївські енергетики спільно з військовими та оперативними службами міста намагалися відновити лінії електропередач. Українська сторона готує заявку щодо встановлення режиму “Тиша” на 20 лютого.
Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого внаслідок обстрілу з важкої артилерії.
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20 02 2017 11:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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